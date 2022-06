Vom Herrenhaus bis Wasserstoff - Wie Zerbst vom Koalitionsvertrag profitieren könnte

Von links: Landrat Andy Grabner, Getec-Geschäftsführer Chris Döhring, Bürgermeister Andreas Dittmann und Marcel Schöbel (Getec) am künftigen Standort der PEM-Wasserstofferzeugungsanlage im Energiepark auf dem Zerbster Flugplatz. Die neue Koalition will das Zerbster Wasserstoff-Projektden mit finanziell unterstützen und weiterentwickeln. Bürgermeister Andreas Dittmann und Chris Döhring saßen bei den Koalitionsverhandlungen in Magdeburg zwischen CDU, SPD und FDP mit am Tisch.

Foto: Thomas Kirchner