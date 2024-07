Foto: vs

Zerbst/Köthen - „Starte jetzt“ lautet der animierende Titel des Magazins für Ausbildung, Beruf und mehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, das ab sofort kostenfrei erhältlich ist. Auf insgesamt 58 Seiten bekommen Jugendliche nicht nur einen Überblick über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten und das Ausbildungsplatzangebot vor Ort.

Sie erhalten ebenfalls einen Ratgeber, der wertvolle Tipps rund um die Bewerbung enthält – einschließlich Checklisten und Mustervorlagen. Auch bei der Vorbereitung aufs Vorstellungsgespräch ist das Magazin hilfreich, das auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereiten soll.

Lesen Sie auch:Ausbildung oder Studium? Welche Möglichkeiten sich Zerbster Jugendlichen vor Ort bieten

Das beginnt bei der Berufsorientierung, für die es neben einem Zeitplan zudem einige Apps gibt. Diese Informationen werden um die Voraussetzungen ergänzt, die in bestimmten Berufen gefordert sind. Diese Übersicht ist äußerst umfangreich und nach Branchen gegliedert, erstreckt sich vom Bau und Handwerk über Gastronomie, Hotellerie und Lebensmittelindustrie bis hin zu Sport, Soziales und Gesundheit.

Ausbildungsmagazin ist auch online einsehbar

Mit dem Magazin soll den Jugendlichen geholfen werden, ihren Weg in die Zukunft zu finden, und das gern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der mit vielfältigen Chancen vom kleinen Familienbetrieb über mittelständische Unternehmen bis hin zum „Global Player“ aufwartet. Nicht unerwähnt bleiben da die Ausbildungsangebote der Kreisverwaltung selbst.

Lesen Sie auch:Zerbster entdeckt als Erzieher auf Probe ganz neue Seiten an sich

Wer Interesse am Ausbildungsmagazin hat, kann seine Bestellung (auch für Schulklassen) per E-Mail senden an: jba-abi@anhalt-bitterfeld.de. Parallel zu den gedruckten Exemplaren kann der Ratgeber online unter www.total-lokal.de durchgeblättert und heruntergeladen werden.

Viele Informationen, eine Veranstaltungsdatenbank sowie weitere Traum- und Chancenberufe gibt es zudem auf der Internetseite www.jba-abi.de.