Von Oldenburg nach Zerbst: Kätzchen überlebt 340 Kilometer im Motorraum

Zerbst - Luzifer wurde im August nahe der Nordsee geboren, ist also vier Monate alt. Und dass der kleine Stubentiger heute noch am Leben ist, grenzt an ein Wunder, denn der junge Kater hat wohl einen wahren Horrortrip hinter sich. Luzifer tat das, was offenbar viele junge Katzen gerne tun: Er versteckte sich im Motorraum eines Autos.