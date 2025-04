Marie-Luise Plantikow und Max Syring sind glückliche Eltern eines gesunden Jungen geworden. In der Burger Helios Klinik fühlten sie sich liebevoll umsorgt. In Zerbst wäre es aber um Einiges leichter.

Marie-Luise Plantikow und Max Syring mit Sohn Emilian, der am 5. März in der Helios-Klink Burg geboren wurde.

Zerbst - Baby Emilian, Mama Marie-Luise Plantikow und Papa Max Syring sind die ersten gewesen, die die neue Wöchnerinnenstation der Helios Klinik Jerichower Land in Burg beziehen durften. Emilian hatte es am Ende ziemlich eilig und so wurde mit dieser doch unerwarteten Geburt die neue Station bereits vor ihrer offiziellen Eröffnung eingeweiht. „Wir haben uns sehr wohl gefühlt, dennoch hätte ich unseren Liebling lieber in Zerbst zur Welt gebracht“, sagt die junge Mutti.