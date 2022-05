Vor der Winterpause: Kino und Theater in der Zerbster Essenzen-Fabrik

Das Ensemble „Tapetenwechsel“ wird am Sonnabend mit Improvisationstheater in der Fabrik für gute Laune sorgen.

Zerbst - Am kommenden Wochenende ist in der Zerbster Essenzen-Fabrik in der Kastanienallee noch einmal volles Programm. Am 5. November wird die Fabrik wieder zum Kinosaal. Gezeigt wird „Little Woman“, eine Romanverfilmung aus dem Jahr 2019: Vier Schwestern wachsen Mitte des 19. Jahrhunderts in der von starren Geschlechterrollen geprägten Gesellschaft der USA auf.