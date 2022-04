Brandstiftung Vorläufige Festnahme nach Brand - Vermisster bei Feuer in einer Zerbster Pension entpuppt sich als Tatverdächtiger

Am frühen Sonntagnachmittag ist in Zerbst in einer Pension ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich dank des umsichtigen Handelns der Inhaberin rechtzeitig in Sicherheit bringen. Doch ein Mann wurde vermisst, weshalb eine fieberhafte Suche begann.