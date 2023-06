Gehrden - Eine junge Frau, die gleich drei Pferde unter Kontrolle haben soll, das schien Holger Morbach gewagt, als er durch Gehrden fuhr. Er griff zum Smartphone und startete die Kamera. Was die aufnahm, trieb ihm die Zornesröte ins Gesicht und er wandte sich an die Volksstimme.

„Mir geht jetzt noch der Blutdruck hoch, wenn ich daran denke“, sagte er. Durch die Baumaßnahmen auf der B 184 zwischen Schora und Leitzkau gebe es derzeit auch mehr Autoverkehr in Gehrden. So war auch die Straße verstopft, als er zwei Personen sah, die jeweils drei Pferde an der Leine hatten. „Von weitem war mir schon klar das da etwas wohl nicht ganz sauber abläuft“, schilderte er.

Von weitem habe er schon die Unruhe der Pferde an den Ohren erkennen können, und auch die Bewegung der Pferde habe auf Unruhe und vielleicht sogar Angst hingewiesen. Teilweise seien die Tiere in der Mitte der Straße geführt worden, „ohne einen Funken Rücksicht auf den Straßenverkehr oder auf das Wohl der Pferde zu nehmen“.

Frau schlägt und tritt nach Pferd: Pferdeführerin zeigte wenig Verständnis

Zumindest sei es ihm so vorgekommen, und obwohl sich aus seiner Sicht alle Fahrzeugführer vorbildlich verhalten hätten und nur sehr langsam an den Pferden vorbeifuhren, sei Angst bei den Tieren zu merken gewesen.

Dann aber die Szene, die ihn richtig aufregte. Als er auf Höhe der jungen Frau mit den drei Pferden war, hat ein Pferd wohl versehentlich die Frau am Fuß getreten da die Schrittfrequenz wohl nicht gleich war. „Daraufhin hat die Person das Pferd geschlagen und getreten“, ist er immer noch ärgerlich. Er habe kurz gehupt, und gefragt, was das denn soll. Das Pferd habe zuerst sie getreten und man habe auch keine andere Wahl, wenn 100 Autos vorbeifahren, habe sie entgegnet.

Ihm schoss gleich ein Begriff durch den Kopf: Tierquälerei. Mit ein wenig Abstand sieht er das etwas milder. „Es war wohl keine Tierquälerei, aber auf keinen Fall richtig“, meinte er. Und so setzt er sich dafür ein, solche Situationen künftig zu verhindern. Den Pferdehaltern sollte man mal den Umgang mit den Tieren erklären, wenn in der Öffentlichkeit die Tiere getreten und geschlagen werden.

Und wenn den Pferdehaltern das Wohl der Pferde wichtig wäre, hätte es sicher auch alternative Wege – nicht mitten auf der Hauptstraße – gegeben den man teilweise hätte nutzen können, oder einen Pferdeanhänger.

Schläge und Tritte nach Pferd: Klare Meinung aus dem Zerbster Tierheim

Wie sieht das jemand, der selbst viel mit Tieren zu tun hat, so wie Sabrina Großkopf vom Tierheim Zerbst? „Wenn man sich treten lässt, ist das eigene Dummheit“, meint sie spontan. Allerdings sollten die Tiere auch, so gut es geht, auf eine vielbefahrene Straße vor bereitet werden. Und drei Pferde für eine Person seien wohl auch etwas viel. „Was ist denn, wenn eins vor Schreck wegrennt“, fragt sie.

Und wie sieht die Rechtslage aus? „Durch ihre Größe dürfen Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferden an der Straße eventuell vorhandene Gehwege oder Radwege nicht nutzen“, so Astrid Kuchta, Sprecherin des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld, auf Nachfrage der Volksstimme. Sei parallel dazu kein Reitweg vorhanden, müsse das Pferd tatsächlich am Straßenrand geführt oder geritten werden.

Polizei rät: Immer nur ein Pferd über eine Straße führen

„Dabei gilt, dass in diesen Situationen das Pferd nur von erfahrenen Personen geführt werden darf“, betonte sie Das bedeutet, die Person, die das Pferd unter Kontrolle hat, muss körperlich auch dazu geeignet sein, um ein eventuelles Fluchtverhalten in einer unübersichtlichen Situation sofort eindämmen zu können. Grundsätzlich dürfen nur aufgetrenste Pferde am Straßenverkehr teilnehmen. Es reicht also nicht aus, wenn das Pferd mit einer Leine oder am Halfter geführt wird.

Geritten werde dabei immer am rechten Straßenrand, da Pferde wie langsame Fahrzeuge zu betrachten seien und ebenso der Straßenverkehrsordnung unterliegen. Die Tiere sollten grundsätzlich allein geführt werden, denn schon zwei oder mehr Pferde seien eine heikle Angelegenheit. Sie dürfen nicht rechts und links vom Führer an der Straße laufen, sondern müssen aneinander gekoppelt hintereinander laufen. So wären sie ein zu breites Hindernis.

„Konkrete Beschränkungen über die Anzahl der mitgeführten Pferde gibt es jedoch nicht“, erklärte sie. Die Polizei empfiehlt Reiterinnen und Reitern wenig befahrene Straßen zu nutzen, da Pferde als Fluchttiere auf unbekannte laute Geräusche oder schnelle Bewegungen durch Kraftfahrzeuge schreckhaft reagieren können und somit ein gewisses Gefahrenpotenzial nicht auszuschließen ist.