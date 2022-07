Warum ein Zerbster mehr Echsenfüße als Schuhe im Schrank hat

Einmal in eine andere Haut schlüpfen. Ein Wunsch, den im Zerbster Ortsteil Garitz drei Menschen in die Wirklichkeit umsetzen. Dort trifft man neuerdings auf Arok, Sjach und Greedo.

Arok fertigt aufwendige Echsen- und Drachenkostüme - in Teilen oder komplett.

Garitz - Arok, Sjach und Greedo nennen sie sich. Eigentlich sind die Namen in der Fantasy-Sprache noch viel länger. „Stählerne Kralle des Schattendrachen“ verbirgt sich hinter dem „Sjach“ zum Beispiel. Die drei gehören zu den „Syragen“ – einer Gruppe von Rollenspielern, die in ihrer Welt zu Echsenwesen, Reptilien oder Drachen werden. Einige von ihnen haben ihr Lager in Garitz aufgeschlagen.