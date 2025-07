E-Mobilität Warum für Besitzer von Elektroautos in Zerbst die Mobilfunkrechnung künftig höher ausfallen wird

Seit dem Aufstellen der Ladesäulen in Zerbst ist das Stromtanken kostenlos. Was sich beim Stromtanken auf dem Markt, der Schloßfreiheit, am Bahnhof und an der Schwimmhalle schon bald ändert.