Leinenpflicht in Zerbst Warum Wuffi wieder an die Leine muss

Vom 1. März bis zum 15. Juli gilt, dass Hunde in der freien Landschaft an der Leine zu führen sind. Denn stöbernde Hunde können brütende Wildtiere stören. In Zerbst sind vor allem das Rebhuhn und die Großtrappe gefährdet.