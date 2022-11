Weihnachten in Köthen - Alle Infos zu Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen 2022

In Köthen ist zur Weihnachtszeit einiges los. Welche Weihnachtsmärkte wann und wo besucht werden können.

Halle (Saale)/DUR – In der Weihnachtszeit kann in Köthen einiges entdeckt werden. Neben dem Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03 können der Soziale Weihnachtsmarkt der KöBeG, der Köthener Weihnachtsmarkt Am Kugelbrunnen, der Adventsmarkt sowie die Köthener Schlossweihnacht besucht werden.

Wann und wo findet der Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03 in Köthen statt?

Eröffnung: 25. November 2022

Ende: 27. November 2022

Freitag 14 Uhr bis 21 Uhr

Samstag 14 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag 13 Uhr bis 18 Uhr

Der Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03 findet im Stadion in Köthen statt.

Wann und wo findet der Soziale Weihnachtsmarkt der KöBeG statt?

25. November 2022, ab 10 Uhr

Der Soziale Weihnachtsmarkt der KöBeG findet im Jahr 2022 im Stadion an der Rüsternbreite in Köthen statt.

Wann findet der Köthener Weihnachtsmarkt Am Kugelbrunnen statt?

Eröffnung: 2. Dezember 2022

Ende: 4. Dezember 2022

Freitag von 15 Uhr bis 21 Uhr

Samstag von 14 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag von 14 Uhr bis 19 Uhr

Wann und wo findet der Adventsmarkt in Köthen statt?

2. Dezember 2022, von 15 bis 20 Uhr

Der Adventsmarkt der St. Jakobsgemeinde findet in der St. Jakobskirche in Köthen statt.

Wann und wo findet die Köthener Schlossweihnacht statt?

Eröffnung: 9. Dezember 2022

Ende: 11. Dezember 2022

Freitag 13 Uhr bis 23 Uhr

Samstag 12 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag 10 bis 20 Uhr

Das Köthener Schloss ist ein Gebäudeensemble im Herzen der Stadt. Traditionell findet in der Adventszeit die Köthener Schlossweihnacht auf dem Schlossplatz statt. Foto: imago images/Steffen Schellhorn

Die Köthener Schlossweihnacht findet im Schloss Köthen statt. Dort werden die Händler ihre Verkaufsstände aufbauen. Die Anschrift des Köthener Schlosses lautet: Schloßplatz 4, 06366 Köthen (Anhalt).

Weihnachts-Programm in Köthen

Bei den verschiedenen Weihnachtsmärkten in Köthen in diesem Jahr gibt es ein vielfältiges Angebot. So wird es beim 11. Weihnachtsmarkt des CFC Germania 03 unter anderem ein Fackelzug geben, ein Weihnachtskonzert, eine Tiershow und eine Bläsergruppe.

Lesen Sie auch: Zwölf-Meter-Baum ist aufgestellt - Colorado-Tanne ziert den Marktplatz in Köthen

Bei dem 6. Sozialen Weihnachtsmarkt der KöBeG sind alle Maßnahmeteilnehmer, Mitarbeiter, Rentner, arbeitslose Mitbürger und Menschen, die sich sozial engagieren, herzlich in das Stadion an der Rüsternbreite eingeladen. Für das leibliche Wohl sorgen dort die fleißigen Mitarbeiter.

Beim Köthener Weihnachtsmarkt Am Kugelbrunnen gibt es ebenfalls ein breit gefächertes musikalisches Programm. Von der Schülerband der Freien Schule Anhalt bis zur Bläsermusik ist alles dabei.

Auch beim Adventsmarkt der St. Jakobsgemeinde wird gesungen. Neben der Kita "Guter Hirte" tritt außerdem der Kinderchor auf.

Bei der 11. Köthener Schlossweihnacht gibt es neben zahlreichen Buden und Ständen mit weihnachtlichen Leckereien und Kunstwerken eine Bühne, auf der das ganze Wochenende verschiedene Auftritte geplant sind. So wird nach der Tanzgruppe Ludwigsgymnasium am Samstag das Musical "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aufgeführt.

(Quelle: Schloss Köthen, 21.11.22)