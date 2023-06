Die Sammelgrubenbesitzer im Raum Zerbst könnten an den zentralen Abwasserkanal angebunden werden. Das aber hätte einen Gebührenanstieg für alle Kunden des Abwasser- und Wasserzweckverbandes (AWZ) Elbe-Fläming zur Folge.

Abwasserentsorgung in Zerbst

Sammelgrubenbesitzer rund um Zerbst wehren sich dagegen, zum Abpumpen des Abwassers an der Grundstücksgrenze Saugstutzen zu installieren.

Zerbst - Der Wunsch vieler Sammelgrubenbesitzer in der Zerbster Region könnte Realität werden: die Anbindung an den Abwasserkanal. Ob es Realität wird, hängt nicht zuletzt von der Solidaritätsbereitschaft ab. Denn der Neuanschluss weiterer Grundstücke hätte Auswirkungen auf alle AWZ-Kunden. Die Folge wäre eine Gebührenerhöhung, allerdings würde diese in einem „nicht unvertretbaren Bereich“ liegen, wie es der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) ausdrückte.