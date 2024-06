Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bornum - Neue Ideen bestimmen am Ende der Legislaturperiode das Engagement des Ortschaftsrates von Bornum mit Ortsbürgermeister Mario Rudolf an der Spitze. Da zeichnet sich ab, die landwirtschaftliche Ausstellung im Schuppen der Stärkefabrik einzurichten. In dem Objekt ist derzeit die Ortsfeuerwehr untergebracht, solange bis die Kameraden das neue Feuerwehrgerätehaus beziehen können. Dessen Neubau nimmt derweil rasant Gestalt an und wächst in die Höhe. Das Förderprogramm sieht einen engen Zeitplan vor, so dass die Fertigstellung kalkulierbar ist.