Zerbst - Weltweit wird am 8. März der Internationale Frauentag begangen. Auch in Zerbst und Umgebung steht das weibliche Geschlecht an diesem Tag im Mittelpunkt. Vielfältige Veranstaltungen finden statt.

Dabei geht es weniger darum, für Gleichberechtigung zu demonstrieren. Vordergründig ist, dass die Frauen mal unter sich sind, dass sie zusammen feiern können, dass sie Spaß haben anlässlich ihres Ehrentages. Es sind Gaststätten auf der einen Seite, die einladen oder Vereine auf der anderen Seite, die etwas organisieren.

Eine riesige Frauentagsparty steigt am 8. März in der Gaststätte „Unter den Linden“ in Bone. Vor Corona wurde Frauentag im Trinité gefeiert. Seit Corona ist es nun wieder die erste Party und die erste in Bone. In vier, fünf Tagen seien die 100 Karten weggewesen, erzählte Michael Ludwig, „wir hätten locker 200, 300 loswerden können“.

Gaststätte „Alte Frieda“ in Zerbst ist bereits ausgebucht

Aber die Sitzplätze zum Essen sind nun mal begrenzt. Begrüßungsgetränk, Büfett und eine Überraschung wird es geben. Später können dann noch mehr zum Feiern kommen. Die Frauen wollen mal raus, mal abfeiern, denkt der Gastwirt, warum die Nachfrage so groß ist.

Ausgebucht ist auch die „Alte Frieda“ am 8. März. Hier ist zwar keine spezielle Frauentagsparty angesetzt, aber überwiegend Frauen haben in der Zerbster Gaststätte reserviert. Alle Tische besetzt, Frauenrunden, Sportgruppe ... Nur an einem Tisch seien zwei Männer, so Sylvana Fritze.

Frauentagsparty im Nedlitzer „Eckernkamp“

Eine Frauentagsfeier wie vor Corona war eine Bitte am Wunschbaum in Walternienburg. Nun, die Frauen sind am 8. und 9. März herzlich willkommen in „Heinrich’s Café-Wirtschaft“. Eine kleine Überraschung werde es geben, verriet Jörg Hausmann.

Während Frauentag kein Thema beim Zerbster Gastronom Tom Hebäcker ist, hat sich Eveline Krüger in Nedlitz der Sache angenommen. Die aus Österreich stammende Gastwirtin kannte den Frauentag von Hause aus gar nicht. Auch in den 16 Jahren, die sie in Spanien tätig war, war Frauentag nie ein Thema. Erst in Nedlitz wurde sie gefragt, ob sie da was machen könnte. Das muss so vor sieben Jahren gewesen sein, wie sie erzählte.

Bitteschön: Dieses Jahr wird wieder gefeiert: Im „Eckernkamp“ steigt die Party ab 18.30 Uhr. Ein Glas Sekt und ein Überraschungsgast sind im Eintritt inbegriffen. Es wird eine kleine Speisekarte geben und es darf bei der Disco getanzt werden. Hier stehen die Chancen gut, noch rein zukommen.

Steutzer laden zum Weinabend in die Schmiede

Zu den Vereinen, die eine Frauentagsfeier organisieren, gehört der Heimatverein Moritz-Schora-Töppel. „Das ist schon lange eine Tradition bei uns“, ließ Romy Specht vom Vereinsvorstand wissen. Durch Corona blieb das Feiern aus, aber am 9. März steht wieder die Frauentagsparty auf dem Programm.

Beim Spargelwirt in Schora wird ab 18 Uhr gefeiert. Das Angebot richtete sich nicht nur an die Frauen aus dem Verein, sondern öffentlich wurde eingeladen. „Ausgebucht“, konnte Romy Specht verkünden, es gibt eine Warteliste, die Nachfrage war größer. „Die Frauen freuen sich darauf, zu feiern“, weiß sie.

Der Verein Ländliches Leben Steutz/Steckby hat am 8. März einen Weinabend in der Schauschmiede organisiert. Bis 35 Plätze können besetzt werden, ein Tisch ist den Vereinsfrauen vorbehalten. Einige Plätze sind noch frei für Kurzentschlossene.

Die Frauen verkosten Wein und die Männer vom Verein bedienen, erzählte Gundel Schayka, wie der lustige Abend ablaufen wird. Da es kein Bier und keinen Schnaps gibt, werden wohl auch kaum Männer dabei sein, vermutete sie.

An den Frauentag denkt die Ortsbürgermeisterin regelmäßig. Im vergangenen Jahr beehrte sie die Steckbyer Senioren zur Frauentagsfeier, zuvor hatte sie anlässlich des Frauentages zum geselligen Kaffeeklatsch ins Steutzer Bürgerhaus eingeladen.

Multikultureller Austausch in Zerbster Kreisvolkshochschule

In der Lindauer Ortsgruppe der Volkssolidarität wird beim nächsten Treffen am 12. März auch Frauentag gefeiert. Beim Lindauer Heimatverein machen sich die Vereinsfrauen am 8. März ebenfalls einen schönen Abend und veranstalten ihre eigene Feier – ohne Männer. „Das organisieren sich die Frauen mit viel Enthusiasmus selber – Essen, Geschenke, Musik“, so der Vereinsvorsitzende Horst Krüger. Zum dritten Mal werde Frauentag so gefeiert, das habe sich von Mal zu Mal gesteigert.

Nach der Premiere im vorigen Jahr findet am Zerbster Standort der Kreisvolkshochschule am 9. März wieder ein internationaler Frauennachmittag statt. Immerhin leben in der Stadt längst viele Frauen, die ursprünglich aus anderen Ländern stammen – aus Polen, Rumänien, der Ukraine oder beispielsweise auch aus dem Iran. Sie alle sind zu der multikulturellen Veranstaltung eingeladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, mehr über den anderen zu erfahren und womöglich trotz Unterschieden Gemeinsamkeiten zu entdecken.

Um 14 Uhr geht’s los. „Natürlich können die Frauen spontan vorbeischauen“, sagte Linda Vieback, Leiterin der gastgebenden Kreisvolkshochschule, die diesen Nachmittag zusammen mit dem Zerbster Katharina-Verein und dem Heimatverein Zerbst sowie der Musikschule „Fasch“ organisiert. So dürfen sich die Teilnehmerinnen auf ein musikalisches und literarisches Rahmenprogramm freuen. Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, sind Kuchenspenden willkommen.