Eine Übersicht über die gastronomischen Angebote in der Zerbster Region am Männertag.

Am Herrentag werden nicht nur viele Radfahrer in der Region unterwegs sein, sondern sich mit Sicherheit auch wieder der eine oder andere Kremser auf eine Himmelfahrtstour begeben.

Zerbst - Am 9. Mai ist Himmelfahrt oder auch Vatertag oder Männertag. Auf alle Fälle ist es ein Feiertag, bei dem nicht nur die Herren der Schöpfung unterwegs sind, sondern zunehmend auch Familien oder Freunde zusammen etwas unternehmen. Oft geht es mit dem Fahrrad in die nähere Umgebung. Darauf sind auch die Gastwirte in der Einheitsgemeinde Zerbst eingestellt. Wie wäre es also mit einem Ausflug? Hier einige Tipps:

Restaurant Garitz

Extra zum Männertag ist das Landhotel und Restaurant Garitz geöffnet. Von 11 bis 15 Uhr kann man dort einkehren. Essen gibt es à la carte, natürlich mit frischem Spargel. Das Kulturhaus ist meist ein Treffpunkt für Familien an diesem Tag, so Carolin Weise.

„Eckernkamp“ in Nedlitz

Eveline Krüger öffnet die Waldgaststätte Eckernkamp in Nedlitz an diesem Donnerstag schon eher als sonst. Ab 10 Uhr empfängt sie Herrentagsgäste. Viele kommen mit dem Rad vorbei. Auch die Nedlitzer Wirtin findet, dass der Männertag immer mehr zum Familienausflugstag mutiert. Eine kleine Speisekarte gibt es, selbstverständlich mit Spargel.

„Tequila Drive“ in Reuden

Anlässlich des Männertages geht es im Tequila Drive in Reuden/Anhalt ab um 10 Uhr los. Die Saison im Biergarten wurde schon im März eröffnet. Das Biker-Café wirbt mit frischen hausgebackenem Blechkuchen und deftiger Hausmannskost an der Grillstation.

Heinrich’s in Walternienburg

Am Kreuzdamm in Walternienburg steht ab 10.30 Uhr bei Heinrich’s das große Tor offen. Eingeladen wird in den Biergarten und in den Nuthegarten. Schnitzel und Spargel stehen auf der Karte und im Nuthegarten wird der Grill angeheizt. „Einige Radfahrer werden wieder unterwegs sein“, freut sich Marco Thiemann wieder auf regen Zuspruch.

„Zum Fährmann“ in Ronney

Sogar schon ab 9 Uhr wird bei „Zum Fährmann“ in Ronney Betrieb sein. Nachdem es wetterbedingt im vergangenen Jahr nicht so doll gewesen war, sehen die Prognosen dieses Mal besser aus, rechnet Gaststätten-Inhaberin Heike Hoppadietz mit Familien und Männergruppen, die bei ihr hier oberhalb der Elbe Station machen. Spargelgerichte gibt es und gegrillt wird ebenfalls.

„Unter den Linden“ in Bone

Männertag ist auch ein Tag, an dem die Gaststätte „Unter den Linden“ in Bone die Herren und natürlich die Damen und Kinder empfängt. Um 10 Uhr geht es los. Es gibt ganz normal Mittagstisch an diesem Tag. Wie lange geöffnet sein wird, richtet sich danach, wie bunt letztlich das Treiben ausfällt. „Das ist immer unterschiedlich“, hat Marie Jordan die Erfahrung gemacht.

„Spargelwirt“ in Schora

Auf mancher Ausflugsroute wird morgen auch Schora liegen. Am Feiertag gibt es hier natürlich Spargel beim Spargelwirt. Bei Familie Burkhardt lässt es sich sowohl in der Gaststube, die ein ehemaliger Stall war, als auch im Innenhof gemütlich sitzen. Und der Spargel kommt hier direkt aus dem eigenen Anbau und wird vom Spargelwirt Jürgen Burkhardt selbst gekocht. Die normale Öffnungszeit ist 11.30 bis 16 Uhr.

Hebäcker’s Biergarten

In Zerbst ist Hebäcker’s Biergarten in der Haselopstraße bereits ab 9.30 Uhr geöffnet. „Auch bei uns gibt es Mittagstisch – natürlich verschiedene Gerichte mit frischem Zerbster Spargel, auch das allseits beliebte Schnitzel – und das in historischer Kulisse, direkt neben der Stadtmauer“, erklärt Tom Hebäcker.

Eichholz

Bereits zur Tradition geworden, ist das Eisbeinessen in Eichholz. Auch hier ist Gastronom Tom Hebäcker gemeinsam mit Volker „Cesar“ Große am Start. „Neben den vielen Gruppen, die hier bei einem deftigen Eisbein aus der Feldküche Rast machen, kommen aus den umliegenden Ortschaften auch viele Leute mit Töpfen und Schüsseln, um sich das Mittagessen nach Hause zu holen“, erzählt Volker Große. Außerdem haben die Gastronomen noch Bockwürste im Angebot. Start ist hier gegen 10 Uhr, saftiges Eisbein gibt es ab etwa 11 Uhr.

Hoplake an der Elbe

Und auch an der Hoplake zwischen Gödnitz und Dornburg bieten die beiden Zerbster Gastronomen Hebäcker und Große wieder einen Rastplatz. Unzählige Radler- und Kremsergruppen legen an diesem idyllischen Fleckchen Erde unmittelbar an der Elbe jedes Jahr an Himmelfahrt eine Pause ein, also ein äußerst beliebtes Ziel. Versorgt werden die vielen Ausflügler wie gewohnt mit Leckerem vom Grill: echte Thüringer, Wildbratwürste, Steaks und kühlen Getränken locken. Darüber hinaus werden ebenfalls Kaffee und Kuchen angeboten. Los geht es an der Hoplake ab etwa 9 Uhr.

Tochheimer Elbfähre

An der Tochheimer Elbfähre wartet ab 10 Uhr der schon legendäre Piaggio auf Ausflügler. Hier kann man sich mit einer Thüringer Bratwurst stärken und sich mit kalten Getränken etwas runterkühlen.

„Zum Biber“ in Steckby

Zu den festen Adressen für viele Himmelfahrtsausflügler gehört die Gaststätte „Zum Biber“ in Steckby. Während es früher reine Männergruppen waren, die hier einkehrten, sind es mittlerweile auch viele Familien, wie Mitinhaber Ronald Finger sagt. Geöffnet ist morgen ab 11 Uhr. Neben Schnitzel und Spargel steht Eisbein auf der Speisekarte. Nicht fehlen darf das Schaschlik mit der Soße nach ganz „Biber“-eigenem Rezept.