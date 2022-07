Zeichen setzen gegen Müll

Zerbst (vs) - Zum zweiten Mal beteiligt sich Zerbst am Sonnabend, dem 18. September, am World Cleanup Day. Der Tag ist eine Initiative zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. 2020 waren 11 Millionen Menschen in mehr als 160 Ländern bei den Müllsammelaktionen dabei.