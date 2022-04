Zerbst hat weiteren Ehrenbürger - Stadt zeichnet erstmals Einwohner für herausragendes ehrenamtliches Engagement aus

Die Stadt und der Stadtrat haben am Tag der Deutschen Einheit erstmals Zerbster für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement geehrt. Insgesamt sechs Einwohner wurden ausgezeichnet, darunter Oberkirchenrat i. R. Dietrich Franke, dem die Ehrenbürgerschaft verliehen wurde.

Zerbst - Welcher Tag eigne sich besser, verdiente Bürger der Stadt zu ehren, als der Tag der Deutschen Einheit, ein Tag, der auf das Aufbegehren, das Engagement und den Mut der DDR-Bürger zurückgehe, die für Demokratie und Freiheit alles riskiert hätten, betonte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) zu Beginn des kleinen Festaktes am Sonntag in der Stadthalle. Verliehen wurden die Ehrenbürgerschaft der Stadt Zerbst, zwei Mal die Verdienstmedaille der Stadt, auf der Katharina die Große auf der Vorderseite und der Name des Geehrten sowie das Jahr auf der Rückseite eingraviert sind, sowie drei Mal der Ehrenamtspreis des Stadtrates.