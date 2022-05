Zerbster Bauamt bezieht neue Büros im Frauenkloster an der Breite

Das Zerbster Bau- und Liegenschaftsamt ist fortan in der Breite zu finden. Das Verwaltungsgebäude in der Puschkinpromenade soll verkauft werden.

Zerbst - Obwohl das Bau- und Liegenschaftsamt in dieser Woche für Besucher geschlossen ist, herrscht rege Betriebsamkeit. Allerdings werden keine Anträge bearbeitet oder Pläne erstellt, sondern Möbel geschleppt und Akten umgelagert. Denn die Mitarbeiter ziehen um – von der Puschkinpromenade in die Breite. Genauer gesagt in den Klausurflügel des einstigen Frauenklosters. Seit Januar 2020 wurde das historische Gebäude saniert. Moderne Büros entstanden in dem nun barrierefrei zugänglichen neuen zweiten Sitz der Zerbster Stadtverwaltung.