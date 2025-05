Die Behelfsbrücke über die Gleise nahe des Bahnhofs in Roßlau ist Voraussetzung für den dringend notwendigen Ersatzneubau der Zerbster Brücke.

Zerbster (Behelfs)Brücke in Roßlau schwebt ein: Zugverkehr wird eingestellt

Die Zerbster Brücke in Roßlau, der gewaltige Kran wird aufgebaut .

Zerbst/Roßlau (vs) - Zerbst/Roßlau/vs. Rund 160 Tonnen Stahl werden voraussichtlich am Sonnabendvormittag (24. Mai) über den Gleisen in Roßlau schweben, denn gegen 10.30 Uhr wird ein imposanter Kran die Zerbster (Behelfs-)Brücke einheben.

Ab 10 Uhr werden dazu die Gleise gesperrt sein und die Oberleitungen vom Strom abgeklemmt. Der Zugverkehr wird unterbrochen. Laut www.bahn.de wird ab Sonnabendvormittag (24. Mai) zwischen Rodleben und Dessau, ab Sonntag (25. Mai), 20 Uhr, schon ab Zerbst, Ersatzverkehr eingerichtet. Ab Montag (26. Mai), 5 Uhr, soll der Zugverkehr wieder rollen. Schon im Frühjahr 2024 wurde dafür eine Streckensperrung für den Bahnverkehr beantragt.

In den vergangenen Wochen wurde die lang geplante Aktion intensiv vorbereitet. Dazu zählte in erster Linie die Herrichtung der Widerlager für die Stahlbrücke. Außerdem wurde bereits in den letzten Tagen ein mobiler Großkran aufgebaut.

Zeitplan kann sich ändern

Zu beachten ist, dass sich der angegebene Zeitplan kurzfristig ändern kann, weil auch die aktuellen örtlichen Bedingungen (Wetter, Wind, sonstige Ereignisse im Bahnverkehr) in den Blick zu nehmen sind. Nach dem Brückeneinhub und dem Rückbau des Krans werden unter anderem Straßenbauarbeiten an der Magdeburger Straße bis Ende Juli fortgesetzt.

Es wird die Möglichkeit geben, dem technischen Spektakel zuzuschauen. Ein Betreten der Baustelle ist natürlich nicht möglich, ebenso ist es untersagt, mit Drohnen in den Baustellenbereich zu fliegen. Hierzu wären gesonderte Genehmigungen der Bahn notwendig.

Die Behelfsbrücke ist Voraussetzung für den Ersatzneubau der Zerbster Brücke.