Zerbster Grundschüler tauchen in Kunstwelten ein

Ochsenfrösche eignen sich hervorragend, um die Fantasie von Kindern zu beflügeln. Das bewies das Projekt „Kunstwelten“, das Autorin Kerstin Hensel und Grafiker Ulrich Karlkurt Köhler an die Zerbster Astrid-Lindgren-Grundschule führte.

Zerbst - Warzig, riesig und stets hungrig - das ist Scholli Ochsenfrosch, die Hauptfigur im gleichnamigen Kinderbuch von Kerstin Hensel. Statt in Butter und Salbei gebraten auf dem Gourmet-Teller zu landen, sorgt er als Tänzer in New York für Aufsehen. Nachdem die sommerliche Hitze seine Karriere vorzeitig beendet, beginnt eine abenteuerliche Reise, die ihn bis nach Deutschland führt und die Drittklässler der Zerbster Astrid-Lindgren-Grundschule begeisterte.