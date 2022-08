Zerbster Heimat- und Schützenfest: Wer ist das Plakatgesicht 2023?

Die Gewinner der Aktion Heimatfest-Gesicht 2023: Carl Mattes Hänze (Mitte) aus Trüben, das Geschwisterpaar Henriette und Charlotte Schub aus Kuhberge sowie Leon Emil Friedrich aus Zerbst gezogen. Sie alle hatten am Nachmittag gleich ein Foto-Shooting.

Zerbst - Carl Mattes Hänze wird im kommenden Jahr auf unzähligen Plakaten, Flyern, in Zeitungen und im Internet für das Zerbster Heimat- und Schützenfest werben. Der 8-Jährige war einer von insgesamt 19 Jungen und Mädchen, die sich für diesen Job beworben hatten und am Ende in der Lostrommel landeten.