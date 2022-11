Zerbster Kneipenfest vor Neustart: Sechs Bands in sechs Lokalen

Es endlich wieder soweit: Nach langer Pause ist auch das Zerbster Kneipenfest wieder am Start. Sechs Bands locken mit handgemachter Livemusik in sechs Lokalen. Ein Shuttle-Bus sorgt für den Transfer der Besucher zwischen den einzelnen Kneipen.

Jürgen Gehrhardt und seine TB Session Band sind längst keine Ungekannten mehr in Zerbst. Sie wollen in Bone das Lokal rocken.

Zerbst - Hunderte Besucher zieht das Zerbster Kneipenfest jedes Mal in die Lokale der Stadt. Fast alle kommen mit dem Ziel, an diesem Abend allen sechs teilnehmenden Kneipen einen Besuch abzustatten. Diese sechs laden am Sonnabend, den 5. November, zu einer Live-Musiktour durch Zerbst ein - mittlerweile in achter Auflage. Start der Rundreise ist um 20 Uhr.