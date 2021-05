Zerbster Musikschule Johann-Friedrich-Fasch bietet wieder Schnupperkurse für Kinder an

Das Instrumentenkarussell an der Zerbster Musikschule „Johann Friedrich Fasch“ dreht sich nach langer Pause wieder. Wie Musikschulleiter Heiner Donath erklärt, bietet seine Bildungseinrichtung zwischen Pfingsten und den Sommerferien wieder den beliebten Schnupperkurs „Instrumentenkarussell“ für Kinder im Vor- und Grundschulalter an.

„In insgesamt acht Unterrichtsstunden können interessierte Kinder in kleinen Gruppen verschiedene Instrumente kennenlernen und spielerisch ausprobieren. Wir haben mehr als zehn Instrumente zur Auswahl“, sagt Donath. Und wenn einem der Kinder das ein oder andere Instrument nicht gefallen sollte, könne unter Umständen auch zwischen den drei verschiedenen Kursen gewechselt werden. „Zur Auswahl stehen unter anderem die Violine, das Klavier, Trompete, Akkordeon, Gitarre, Keyboard, Schlagzeug, Klarinette, Saxofon und einiges mehr“, zählt Donath auf.

Holger Donath weist allerdings darauf hin, dass die Kurse bereits in der kommenden Woche beginnen, nämlich am 26, 27., beziehungsweise am 31. Mai (Infokasten).

„Interessierte können die Kinder problemlos per Telefon oder formlos per E-Mail anmelden. Sollte der Anrufbeantworter anspringen, einfach eine Nachricht mit Telefonnummer hinterlassen. Je Kurs ist eine Mindestteilnehmerzahl von drei Kindern erforderlich“, betont Donath. Da der Kurs wegen der Pandemie diesmal nicht wie üblich über zwölf Schulwochen gehen könne, betrage die Kursgebühr anteilig je Kind 33,33 Euro.

Kurse und Anmeldung

Kurse:

montags ab 17 Uhr: E-Bass, Violine, Klavier, Trompete, Posaune

mittwochs ab 17 Uhr: Violoncello, Akkordeon, Gitarre, Flöte

donnerstags ab 17 Uhr: Harfe, Keyboard, Schlagzeug, Klarinette/Saxofon

Ein Springen zwischen den Kursen ist unter Umständen ebenfalls möglich.

Anmeldung:

Musikschule „Johann Friedrich Fasch“, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 5, 39261 Zerbst

Telefon: 03923 - 611690,

E-Mail: ms-zerbst@anhalt-bitterfeld.de

www.musikschule-zerbst.de