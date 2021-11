Zerbster Polizei sucht Zeugen: Autofahrerin flüchtet nach Kollision mit Fahrrad

Ein Unfall hat sich am Sonntag (14. November) gegen 11.30 Uhr an der Ecke Lepser Straße zum Amtsmühlenweg ereignet, bei dem ein Radfahrer und Pkw zusammengestoßen sind. Die vermeintliche Autofahrerin flüchtete. Die Zerbster Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei befuhr der Radfahrer den Amtsmühlenweg aus Richtung Grundschule kommend mit der Absicht, an der Ecke Lepser Straße nach links auf den Fahrradweg in Richtung Kastanienallee abzubiegen. Zur selben Zeit war ein Pkw Opel auf der Lepser Straße aus Richtung Bahnübergang kommend unterwegs und wollte nach rechts in den Amtsmühlenweg einbiegen. Pkw und Radfahrer stießen zusammen, wodurch der Radfahrer stürzte und sich verletzte.

Der Fahrzeugführer des Pkw hat anschließend pflichtwidrig den Unfall verlassen, heißt es in der Pressemitteilung. Der flüchtige Pkw sei als grüner Opel beschrieben worden. „Am Lenkrad des Fahrzeugs soll eine etwa 40 Jahre alte weibliche Fahrerin mit blonden Haaren gesessen haben“, teilte ein Polizeisprecher des zuständigen Polizeireviers in Köthen mit.

Radfahrer steht unter Einfluss von Alkohol

Während der Unfallaufnahme hätten die Beamten Alkoholgeruch bei dem gestürzten Radfahrer festgestellt. Ein Test vor Ort habe einen Wert von 1,38 Promille zutage gebracht. „Der Rettungsdienst brachte den 38-Jährigen ins Krankenhaus, wo er nach einer Blutprobenentnahme und ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte“, so der Polizeisprecher.

Im Rahmen der Unfallermittlung sucht die Zerbster Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen beziehungsweise zum gesuchten Fahrzeug machen können.

Wer etwas beobachtet hat und Angaben zu dem Unfall am Sonntagvormittag machen kann, wird gebeten sich im Zerbster Revierkommissariat auf der Heide, Telefon 03923/716-0 oder per E-Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.