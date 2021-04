Zerbster Schlossgeister machen neugierig auf neugestaltetes Ausmalheft

Zerbst

Schlossgeister sind in das Zerbster Kunstfenster auf der Breite eingezogen. In den nächsten sechs Wochen spukt das Geschwisterpaar in der gläsernen Galerie umher. Gezeichnet hat die sympathischen Figuren die in Halle lebende Künstlerin Simone Runge, die in Zerbst geboren wurde und seit Kindestagen eine enge Verbindung zur einstigen Fürstenresidenz der Rolandstadt hat.

Inzwischen gehört sie dem Förderverein Schloss Zerbst an, der in Kürze ein Ausmalheft mit spannenden Geschichten herausbringt. Hauptpersonen sind die beiden Schlossgeister, die auch eine Fotowand zieren. Diese soll künftig im erhaltenen Ostflügel aufgestellt werden. Dann können sich Kinder, ohne sich umziehen zu müssen, für ein gemeinsames Bild mit den Geistern in prachtvolle barocke Gewänder schlüpfen.

Reich illustriertes Ausmalheft für Kinder

Die Vorlage für die Staffage stammt ebenfalls von Simone Runge. Sie hat sich zudem die Erzählungen für das Malheft ausgedacht, das 32 Seiten in A4-Format umfasst und reich illustriert ist. Es handelt sich um originalgetreue Szenen aus dem noch stehenden Schlossflügel, durch welche die zwei Geister spuken. Ihre Namen werden übrigens im Kunstfenster verraten, von dem aus sie die Passanten nun lächelnd beobachten.