Viertklässler der Bartholomäischule in Zerbst lernen beim Workshop, welche Möglichkeiten das Rope Skipping bietet und warum es gut für die Gesundheit ist.

Zerbst. - Seilspringen war zu früheren Zeiten beliebt und gehörte dazu, wenn draußen gespielt wurde. „Heute ist das keine Selbstverständlichkeit mehr“, sagt Annika Rips. Sie ist Koordinatorin für Sachsen-Anhalt und Thüringen beim Projekt „Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung. Kinder und Jugendliche ziehen es heutzutage vor, vor dem Bildschirm zu sitzen, sich mit dem Handy, Computer oder der Playstation zu beschäftigen. Sie bewegen sich zu wenig. Dabei sollten Kinder und Jugendliche täglich mindestens 60 Minuten so aktiv sein, dass das Herz schneller schlägt und sie außer Atem geraten.

Lesen Sie auch:Lesesommer XXL in Zerbst: Von Ronaldo über Arazhul bis Greg's Tagebuch

Fehlt die Bewegung nimmt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon im Kindesalter zu. Hoher Blutdruck, Übergewicht, aber auch die Entstehung von Diabetes werden begünstigt. Frühzeitig gegensteuern ist deshalb angesagt. Die Deutsche Herzstiftung hat das Projekt „Skipping Hearts“ 2006 ins Leben gerufen. Über die Sportart „Rope Skipping“, also Seilspringen, sollen die Kinder wieder zu mehr Bewegung animiert werden.

Seilspringen hält das Herz gesund

Anika Rips war Anfang der Woche an der Zerbster Bartholomäischule zu Gast, um mit den Viertklässlern zu arbeiten. Zunächst erfuhren die Mädchen und Jungen erst einmal, wie das Seilspringen ihnen helfen kann. „Wir wollen dafür sorgen, dass das Herz lange gesund bleibt“, machte die Koordinatorin den Schülern deutlich. Gerade Seilspringen ist besonders gut geeignet, um Kindern eine gute sportmotorische Grundlage zu geben. Nicht nur die körperliche Aktivität wird dabei gefördert, sondern auch Motorik, Ausdauer und Kraft werden gestärkt.

Auch interessant:Von Romantik bis Adrenalin pur: Circus Probst begeistert in Zerbst mit riskanter Akrobatik und todesmutigen Kolumbianern

Im Workshop lernten die Mädchen und Jungen, was beim Rope Skipping alles möglich ist. Mit dem Seil lässt sich nicht nur alleine springen mit beiden Beinen, auf einem Bein, im Lauf, seitwärts, rückwärts etc. Auch Partnerübungen sind möglich und zu zweit macht das Seilspringen gleich nochmal soviel Spaß. Und schließlich kann auch die ganze Gruppe antreten, wenn das Seil lang genug ist. Die Musik gibt den Rhythmus an und wenn der ein oder andere Sprung nicht klappt, wird einfach neu angesetzt.

Jedes Jahr findet in der Schule ein Workshop statt

Das sei schon das dritte Mal gewesen, dass an der evangelischen Grundschule das Rope-Skipping-Projekt durchgeführt wurde. Die Viertklässler machten begeistert mit. „Es gibt immer Kinder, die das super gut können“, so Annika Rips, anderen falle es eben schwer.

Eine kleine Aufführung hatte die Klasse während des Workshops einstudiert. Die wurde dann abschließend präsentiert. Dazu waren auch die Eltern eingeladen und die Drittklässler, die vielleicht im nächsten Schuljahr das Projekt durchführen, durften schon mal zuschauen.

Beim Seilspringen sind auch Partnerübungen möglich. Foto: Petra Wiese

„Skipping Hearts“ ist ein kostenfreies Angebot an die Schulen. Für den Workshop kann sich die Schule jedes Schuljahr erneut mit einer dritten oder vierten Klasse bewerben. Und vielleicht ist nun der ein oder andere, der mitgemacht hat, motiviert, öfter mal wieder zum Springseil zu greifen.