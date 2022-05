Zerbster steht wegen mehrfachem Drogenverkauf vor Gericht: 24-Jähriger lehnt Aufenthalt in Entziehungsanstalt ab

Ein 24-jähriger Mann aus Zerbst muss sich derzeit vor dem Dessauer Landgericht verantworten. Ihm wird der Verkauf von Marihuana an Minderjährige vorgeworfen. Vor Gericht geht es nun um die Frage, welche Therapieform für ihn geeignet wäre.

Ein Zerbster steht wegen Drogenverkauf vor Gericht. Aufgrund seines Drogenproblems wird diskutiert, ob er in eine Entziehungsanstalt gehen soll oder nicht.

Dessau/Zerbst - Im Berufungsprozess gegen einen 24-jährigen Angeklagten aus Zerbst, der sich wegen zahlreicher Drogendelikte vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau zu verantworten hat, sind weitere Termine anberaumt worden. Diese finden am 25. November und 10. Dezember 2021 statt. Die Kammer des Landgerichts unter dem Vorsitz von Richter Thomas Knief will noch weitere Zeugen hören. Außerdem ist aus der Warte von Strafverteidiger Carsten Schneider ein Blick in das Betreuungsgutachten notwendig.