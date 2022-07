Zerbster steht weiter vor Gericht: Marihuana an Minderjährige gegeben

Ein Zerbster muss sich weiter vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Marihuana an Minderjährige gegeben zu haben. Nun wurde das Verfahren völlig neu aufgerollt.

Dessau/Zerbst - Der Berufungsprozess gegen einen 24-jährigen Angeklagten aus Zerbst wird am 4. April fortgesetzt. Vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau muss sich der Mann wegen der unerlaubten Abgabe von Marihuana an Minderjährige in 36 Fällen sowie weiterer Betäubungsmitteldelikte verantworten. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Januar 2018 und Dezember 2019.