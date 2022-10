Zerbster Testzentrum erweitert seine Öffnungszeiten

Zerbst - Seit Anfang Oktober gilt wieder eine Testpflicht in Krankenhäusern, aber auch in Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen sowie für ambulante Pflegedienste. Wer beispielsweise einen Patienten in der Zerbster Helios-Klinik besuchen möchte, muss an der Rezeption ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Als Nachweis gelten neben PCR-Tests auch die Antigenschnelltests eines Testzentrums.