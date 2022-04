Lichterfahrt Zerbster zeigen sich begeistert von Lichterfahrt des Weihnachtstraktors

Was mit einer spontanen Aktion im vergangenen Jahr begann, ist dieses Jahr am dritten Advent bereits zu einem echten Highlight in der Vorweihnachtszeit geworden. Die Rede ist von Sven Koppehel, Vivien Tauber und ihrem leuchtenden und Weihnachtslieder spielenden Traktor.