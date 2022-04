Zerbsts Dorfteiche: Zwischen Schmuckstücke und Sorgenkinder

Der Dorfteich ist in vielen Orten ein zentraler Punkt. Zum Dorfteich geht man spazieren, am Dorfteich kommt man zusammen, da ist der Treffpunkt für Aktionen, da finden Feste und Feiern statt. Früher dienten sie als Löschwasservorrat oder als Tränke für Tiere. Manchmal lässt sich aus überlieferten Namen noch ihr eigentlicher Zweck herleiten.

Zerbst - In einigen Dörfern findet man Schmuckstücke, in anderen finden sie kaum Beachtung. m Umland der Stadt Zerbst, in den Ortschaften der Einheitsgemeinde gibt es 23 Teiche, die bei der Stadtverwaltung geführt und unterhalten werden. Zu den Schmuckstücken gehört zum Beispiel der Dorfteich von Gehrden.