Zerbster beim Bundespräsidenten Zwei Zerbster beim Dankesfest - Birgit Brandtscheit und John Krüger bei Frank Walter Steinmeier im Schloss Bellevue

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Freitag Bürger, die sich in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie besonders engagieren, zu einem Dankesfest in den Park von Schloss Bellevue eingeladen. Tags zuvor fand das vierte Gespräch zur Bürgerlage statt. Mit dabei auch zwei Zerbster.