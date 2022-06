Geschenk für Nachwuchs Zweimal Nachwuchs für Walternienburg in diesem Jahr: Ortschaft schenkt jungen Familien Geburtstagsrelief

Über Nachwuchs freut man sich in Walternienburg auch in diesem Jahr wieder. Zwei neue Erdenbürger gibt es 2021 in dem schönen Dorf im Dreiflüsse-Eck. Elia Joris Schombert und Emily Deutschbein erblickten das Licht der Welt.