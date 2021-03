Illegale Müllentsorgungen häufen sich im Zerbster Umland. Viele Bürger fordern Maßnahmen dagegen.

Zerbst l Illegale Müllablagerungen begleiten uns immer und überall. Die einen schauen weg, die anderen ärgern sich darüber, die nächsten melden ihre Sichtungen und Funde bei der Stadt oder dem Landkreis. "Wenn ich sehe, wie der Müll sich in der Landschaft und in den Orten ansammelt, dann macht mich das traurig und wütend, und ich frage mich, wie man dem ganzen Herr werden kann“, wandte sich ein Leser an die Volksstimme. Was kann ich tun? Was können und wollen sie tun, wendet er sich mit seinen Entdeckungen regelmäßig an die Ämter? Die neue Brutsaison hat begonnen. Bei den Vögeln kann Müll jede Schaden anrichten. Er findet, dass Grundstückseigentümer, Stadt beziehungsweise Kreis per Gesetz zur Beräumung verpflichtet sind. Dennoch bleibt ein Großteil liegen.



Mit zahlreichen Aufnahmen von Müll an Straßenrändern, in Büschen, an Feldwegen etc. hat der Bürger sich bereits an die Behörden gewandt. Autoreifen, Batterien, Hausmüll, Bauschutt…, zu Zigarettenkippen, Alkohol- , Zuckerverpackungen und überwachsenen Leitpfosten gesellen sich Latexhandschuhe und Atemmasken etc. Wo soll das hinführen? Aus Sicht ist des Bürgers ist eine Verhaltensänderung in der Bevölkerung nur über kontinuierliche Aufklärungsarbeit und Handlungsanreize möglich. Er selbst sei gern bereit mitzuhelfen…



„Die Anzeigen zu illegalen, wilden Müllablagerungen erreichen in der Regel direkt oder über Umwege – beispielsweise über die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden – die untere Abfallbehörde des Umweltamtes des Landkreises. Hier beginnen die Mitarbeiter der unteren Abfallbehörde zunächst mit der Prüfung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit unter anderem durch Recherche des Grundstückseigentümers oder des Verursachers – man unterscheidet im Abfallrecht unter anderem zwischen Abfallerzeuger und Abfallbesitzer“, informierte die Pressesprecherin des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Marina Jank. Die wilden Müllablagerungen würden dann so schnell wie möglich durch die untere Abfallbehörde vor Ort besichtigt, um dann eine geeignete und effiziente Beräumung und Entsorgung zu organisieren. In den meisten Fällen werden dann die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH durch den Landkreis mit der Entsorgung beauftragt.



Zur Entsorgung von Abfällen aufgefordert

Im Falle des Bürgers, der seit ungefähr März 2020 regelmäßig kleinere und größere wilde Müllablagerungen im Bereich Zerbst meldet, seien zwischen April 2020 und Januar 2021 zahlreiche Beräumungs- und Entsorgungsmaßnahmen durch den Landkreis organisiert worden, teilte die Pressesprecherin mit. Teilweise mussten die Ablagerungen mit Hilfe von schwerer Technik beräumt werden. Hier arbeitete die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH eng mit dem Bauhof der Stadt Zerbst/Anhalt sowie der Landesstraßenbaubehörde zusammen. In zwei Fällen wurde auch die DB Netz AG als zuständiger Abfallbesitzer zur Entsorgung aufgefordert. Die Beräumung und Entsorgung der zuletzt angezeigten Abfälle war am 22. Januar durch die Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH erfolgt. Bei den bisher beräumten und entsorgten Abfällen handelte es sich unter anderem um Plastikartikel, Sperrmüll, Altholz, Foliensäcke, Metallartikel, Bauabfälle, PKW-Reifen, Asbest, Gummi, Bekleidung/Schuhe, Porzellan, Dachpappe, Glasflaschen, Kleintierstreu, Batterien, Fliesenbruch, Feuerlöscher, Elektrogeräte und Hausmüll.



Der Bürger wurde hin und wieder über die geplanten und erfolgten Entsorgungsmaßnahmen informiert, so Marina Jank. Dies sei von ihm auch positiv aufgenommen worden. Ein Beratungsgespräch mit dem Bürgermeister der Stadt Zerbst/Anhalt, Andreas Dittmann, sowie mit dem Leiter des Umweltamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Andreas Rößler, wurde ihm angeboten. Darin sollte die Problematik der illegalen Müllentsorgung im Bereich Zerbst und die bisherigen Maßnahmen näher erläutert werden. Von Seiten des Umweltamtes des Landkreises und der Stadt Zerbst besteht nach wie vor Gesprächsbereitschaft.