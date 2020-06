Unbekannte Täter griffen am Neustädter See in Magdeburg zwei Jugendliche an. Symbolbild: Martin Rieß

Unbekannte Täter griffen am Neustädter See in Magdeburg zwei Jugendliche an. Sie raubten ein Handy und Bargeld.

Magdeburg l Am 6. Juni 2020 gegen 1.45 Uhr saßen ein 18-jähriger und ein 17-jähriger Magdeburger an einem Steg des Neustädter Sees, als sie von mehreren Unbekannten angesprochen worden. Diese verlangten, ihnen ihre Wertgegenstände zu übergeben. Als sie sich weigerten, wurden sie von den Tätern geschlagen und getreten. Sie raubten den beiden Jugendlichen ein Handy und Bargeld und verschwanden anschließend unerkannt. Bei den Tätern soll es sich um fünf bis sechs männliche und zwei bis drei weibliche Personen gehandelt haben, die südländischen Phänotyps gewesen sein sollen. Der 18-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 546 32 92 bei der Polizei zu melden.

