Radsportler treten beim Osterburger Rennen auf der Ballerstedter Straße in die Pedale. Die Premiere im Vorjahr war ein voller Erfolg, am 22. September geht auf der gleichen Strecke die nächste Auflage über die Bühne. Archivfoto: Michael Küssner

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht das Radrennen an der Biese in die zweite Runde. Am Sonntag, 22. September.

Osterburg l Schüler, Hobbysportler und Lizenzfahrer sind motiviert und fiebern dem Start am Sonntag, 22. September, entgegen. Sogar Handbiker zeigen in Osterburg, wie sportlich und schnell sie mit ihren Gefährten vorankommen.

Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmerschar gaben der Stadt und dem Radsport-Landesverband das Signal, eine zweite Auflage dieser sportlichen Veranstaltung zu organisieren. Der Radsportverband ist Veranstalter des 2. VR-Plus-Cups an der Biese, so die offizielle Bezeichnung des Rennens. Radsportverband-Geschäftsführer Stefan Thomé spricht von einer „außergewöhnlich großen Begeisterung“, die die Stadt entgegenbrachte. Bürgermeister Nico Schulz hatte sich seinerzeit für ein Radrennen an der Biese starkgemacht.

Im Gegensatz zur Premiere gibt es einige wenige Änderungen: Das Teilnehmerfeld der Schüler bei der um 9 Uhr gestarteten „Kleinen Friedensfahrt“ hat sich in Absprache mit den Schulen erweitert. Neben Zweit- bis Viertkässlern sind auch Kinder der fünften bis siebten Klasse willkommen. Weiterhin gibt es für Freizeitsportler nicht nur die 34 Kilometer lange Runde, sondern auch die Kurzdistanz mit der Hälfte an Kilometern. „Wir möchten damit den ambitionierten Freizeit-Radrennfahrern auf 34 Kilometern Distanz und reinen Hobbyfahrern im Breitensport auf verkürzter Strecke gleichermaßen die Möglichkeit bieten, teilzunehmen“, erklärt Andreas Kindler, Trainer des Radsportverbandes, der die Anmeldungen für beide Rennen bis zum 16. September entgegennimmt. Die Fahrer beider Strecken legen um 11 Uhr los.

Bewährt hat sich der auf der Ballerstedter, Melker-, Breiten und Bismarker Straße vollzogene Rundkurs mit dem Start- und Zielbereich an der Osterburger Sekundarschule, deren Foyer auch als organisatorische Schaltstelle dient. Die Zweitklässler „drehen“ beispielsweise eine Runde à 1,7 Kilometer, die Hobbysportler zehn und die ambitionierte Freizeit-Schar 20 Runden.

In Osterburg starten auch die besten Nachwuchs-Radsportler aus unserem Bundesland. Ihre mehrere Rennen umfassende Serie endet am 22. September. Somit findet das Finale der Altersklassen U 11, U 13, U 15 und U 17 an der Biese statt. Die meisten Teilnehmer wird der RSV Osterweddingen stellen, bei dem auch Deutsche Meister aktiv sind.

Die Einzelhändler der Stadt wollen zum sportlich-unterhaltsamen Tag beitragen und öffnen ihre Geschäfte an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr. Zudem findet an der Breiten Straße ein Straßenflohmarkt statt. Wer möchte, könne mitmachen, eine Gebühr werde dafür nicht erhoben, macht Mit-Organisatorin Andrea Lux aus den Reihen der Osterburger Händlerschaft deutlich. Als weitere Attraktion steht auf dem August-Hilliges-Platz ein Bungee-Trampolin bereit, der Förderverein der Osterburger Feuerwehr bietet Erbsensuppe an. Und ein paar Minuten südlich, an der Stendaler Straße, hofft Guido Schulz mit einen Hofflohmarkt auf Besucherinteresse. Dieser Flohmarkt soll um 10 Uhr beginnen. Wer sich dort mit einbringen möchte, kann sich unter Telefon 0172/3 27 92 66 an den Veranstalter wenden.