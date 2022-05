Blau-Weiß Niegripp übernimmt wieder die Rote Laterne

Niegripp - Ole Sandmann mit der scheinbaren Zeitlupe eines Kopfballs, aber sei es drum – der Ball war drin. Das 1:0 nach einer Viertelstunde. Oliver Blum ließ drei Minuten später auf Linksaußen erst mit der Zugkraft von drei gekoppelten Dieselloks alle Gegenspieler hinter sich und hatte dann die Übersicht für Maximilian Kramer, der im Zentrum auf 2:0 erhöhte. Die ersten 20 Minuten vom Landesklasse-Heimspiel der SG Blau-Weiß Niegripp gegen den SV Seehausen/Börde zeigten, dass Abstiegskampf nicht nur Grasbüschel im Mund und aufgeschürfte Kniegelenke bedeutet. Gegen die Erfüllung des Malocher-Klischees hätte Thomas Seidelt aus dem Trainergespann mit Christian Wust aber gewiss nichts einzuwenden gehabt, denn schon in der Anfangsphase beschlich ihn ein schlechtes Gefühl: „Zugriff aufs Spiel, der totale Glaube an sich selbst – das hat mir von Anfang an gefehlt.“ Wie die 50 Zuschauer auf dem Sportplatz am Alten Kanal musste er anschließend mit ansehen, wie sich alle schlimmen Ahnungen bei der 2:5 (2:2)-Niederlage bewahrheiteten.