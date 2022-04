Eintracht Gommern feilt am perfekten Saisonstart

Der SV Eintracht Gommern bleibt in der Handball-Verbandsliga in der Erfolgsspur. Gegen die HSG Börde gelang ein ungefährdeter 34:21 (17:8)-Erfolg.

Gommern - Wenn es bei Oliver Schulke irgendwann vor einer Partie der Gommeraner Handballer nicht mehr kribbeln sollte, ist der Zeitpunkt gekommen, um sich Sorgen zu machen. Auch zwei Jahre nach dem Ende der eigenen aktiven Karriere und dem Wechsel an die Seitenlinie dürfte sich der eigene Puls in 60 Verbandsliga-Minuten in den seltensten Fällen unterhalb der 100er-Marke bewegen. Erst recht, wenn es sich wie im jüngsten Fall um das erste Eintracht-Heimspiel nach knapp einem Jahr handelt. „Das hat natürlich bei den Jungs für zusätzliche Motivation gesorgt“, erklärte Gommerns Co-Trainer, der den kurzfristig erkrankten Sebastian Munter am Wochenende in der Rolle als Chefcoach vertrat; und der beim 34:21 (17:8)-Erfolg über die HSG Börde einen völlig atypischen Arbeitstag auf der Bank verlebte: „Das war ein sehr ruhiger Abend, sofern das beim Handball überhaupt möglich ist.“