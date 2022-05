Eintracht Gommern grüßt von der Tabellenspitze

Gommern - Peter Steffke hat es immer wieder probiert. „Jetzt kann man auch mal klatschen“, forderte Gommerns Hallensprecher das Publikum auf. Half aber nichts. Der Funke wollte nicht so recht überspringen. Nun war der Zuspruch im dritten Eintracht-Heimspiel in Folge gewiss ein geringerer als noch vor einer Woche beim 35:32-Sieg über den Güsener HC. Ein Derby elektrisiert eben auch in der Handball-Verbandsliga die Massen. Doch dass es gegen die HSG Altmark West über weite Strecken unterkühlter zuging, hatte Gründe. „Einstellung“, führte Trainer Sebastian Munter als wichtigsten auf. „Ich würde nicht sagen, dass die Jungs den Gegner unterschätzt haben, aber man geht gegen den Tabellenletzten unweigerlich mit einem ganz anderen Gefühl an die Sache heran.“