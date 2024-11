Maik Nahrstedt verstarb am 6. November im Alter von 58 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Nach der Fusion von Einheit und TuS Empor war der BBC 08 sein sportliches Zuhause. Dort fand Maik Nahrstedt auch Freunde fürs Leben.

Burg. - Ließe sich Vereinstreue in Wegstrecke messen, sind 230 Kilometer einfache Fahrt ein sehr beeindruckender Wert. Darin inbegriffen: die nerven- und zeitraubendsten Baustellen, welche ab dem Hermsdorfer Kreuz und der A2-Abfahrt Burg-Zentrum seit je her das Vorankommen erschweren. Maik Nahrstedt hat die Tour nach seinem Wohnortwechsel ins thüringische Gera in den vergangenen zehn Jahren trotzdem alle 14 Tage auf sich genommen.