Ihleburg/Parchau. - Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Kicker des SV Ihleburg/Parchau ins kreisliche Fußball-Oberhaus zurückkehren würden. Nach stets vorderen Platzierungen in den vergangenen Jahren wurde der große (Meisterschafts)-Wurf in der Vorsaison zwar nur hauchzart verfehlt, doch am Ende einer bärenstarken Rückrunde mit 31 von maximal 33 möglichen Punkten, stand für die Mannschaft um Trainer und Vereinsurgestein Timo Gehn fest: Kreisoberliga, wir kommen! Neben Meister Eintracht Hohenwarthe ist der SV Ihleburg/Parchau, der in der Spielzeit 2016/17 in die Kreisliga abgestiegen war, einer von zwei ambitionierten Aufsteigern ins kreisliche Fußball-Oberhaus des Jerichower Landes.

