Hohenwarthe. - Abstiege galt es im Fußball-Lager des SV Eintracht Hohenwarthe in der Vergangenheit öfters zu verdauen. In 25 Jahren stiegen die Rot-Weißen viermal in die tiefste kreisliche Spielklasse ab und benötigten immer mehrere Spielzeiten, um sich davon zu erholen. In der Saison 23/24 war das anders. Nach nur einem Jahr Abstinenz kehrt die Eintracht als Meister zurück in die Kreisoberliga.„Dass es so gut lief, hat uns alle überrascht“, staunte sogar Norman Schmidt, der mit Mirko Lisak das Trainergespann beim Aufsteiger bildet.

