Loburg. - Am ursprünglich geplanten Spieltermin am 16. November wird die Mannschaft geschlossen an der Beerdigung von Susanne Jahns teilnehmen. Susanne Jahns war die Mutter eines Spielers und eine langjährige Unterstützerin des Vereins. Sie kümmerte sich über viele Jahre hinweg um die Platzpflege im Stadion der Blau-Weiß-Fußballer und war bei Heimspielen häufig im Kassenhäuschen oder am Grillstand anzutreffen.

