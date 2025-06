Fussball: Riesenzoff um Abstiegsregel Möckeraner TV schäumt – KFV ändert Aufstiegsmodus kurz vor Saisonende

Explosiver Streit in der Fußball-Kreisoberliga Jerichower Land! Der Kreisfachverband (KFV) ändert überraschend die Aufstiegsregelung und stürzt mehrere Teams in Angst und Wut. Der Möckeraner TV schlägt Alarm, spricht von "Willkür", „Korruption“ und kündigt juristische Schritte an.