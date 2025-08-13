Fußballparty im Storchendorf Flitzer-Alarm, Fanmarsch und Fußballfieber: Loburg vor dem großen Spirit-Wochenende
Fanmarsch, Fahnenmeer, Ausnahmezustand: Das Spirit-Festival verwandelt die Loburger "Storchenlandebahn" in eine große Fußballbühne: Am 16. August erwarten über 2.000 Fans den Kreisoberliga-Auftakt von Blau-Weiß gegen Traktor Tucheim.
Aktualisiert: 13.08.2025, 21:57
Loburg - Schon im Vorjahr lieferten Festivalgäste, Flitzer und Fanmärsche Szenen, die niemand vergessen hat. Was diesmal alles vorbereitet ist, verraten wir hier.