Heyrothsberge nach Traumtoren des Gegners in Schockstarre

Warnau/Heyrothsberge - Man muss sich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, um zu behaupten, dass es mit Hans Büchner alsbald ein Wiedersehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben dürfte. Wenn wahlweise Tor oder Volltreffer des Monats gekürt werden, hat der Mittelfeldmann, der im Sommer aus Premnitz zum SSV Havelwinkel Warnau in die Fußball-Landesliga Nord wechselte, nämlich ein sehr beachtliches Empfehlungsschreiben für den ausgehenden August abgegeben. Bestens dokumentiert, weil in bewegten Bildern vorliegend, sieht man darin den 21-Jährigen, wie er aus halblinker Position an der Grenze zum Fünf-Meter-Raum den Ball mit dem rechten Fuß kurz auf Schulterhöhe anlupft und ihn in totaler Formvollendung per Fallrückzieher ins lange Eck des Gästetors befördert. Wahrlich wunderschön anzusehen für den neutralen Beobachter, aber schlecht für den SV Union Heyrothsberge, der am 3. Spieltag an die grenze der östlichen Altmark und dem benachbarten Brandenburg gereist war und mit 1:4 (0:3) unterlag.