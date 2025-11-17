weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Nachholspiel Endet Im Chaos: Tumulte in Gehrden: Elfmeter, Platzsturm und zwei Rote Karten in der Nachspielzeit

Nachholspiel endet im Chaos Tumulte in Gehrden: Elfmeter, Platzsturm und zwei Rote Karten in der Nachspielzeit

Das Kreisoberliga-Spiel zwischen dem VfL Gehrden und der SG Güsen/Parey eskaliert in der Nachspielzeit: Ein Last-Minute-Elfmeter, Rudelbildung, ein offenbar betrunkener Feuerwehrmann auf dem Platz und zwei Platzverweise. Eine Partie, die plötzlich völlig außer Kontrolle gerät.

Von Michael Küssner Aktualisiert: 17.11.2025, 11:46
Hitzige Szenen auf dem Fußballplatz: Bei emotional geführten Spielen in den Amateurklassen kommt es immer wieder zu Rudelbildungen und lautstarken Auseinandersetzungen. Im Kreisoberliga-Duell in Gehrden eskalierte die Lage in der Nachspielzeit komplett.
Gehrden - Statt Fußball gab es Drama, Chaos und Emotionen pur. Was tatsächlich geschah und welche Stimmen es dazu gibt.