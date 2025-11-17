Hitzige Szenen auf dem Fußballplatz: Bei emotional geführten Spielen in den Amateurklassen kommt es immer wieder zu Rudelbildungen und lautstarken Auseinandersetzungen. Im Kreisoberliga-Duell in Gehrden eskalierte die Lage in der Nachspielzeit komplett.

Symbolbild: Volksstimme