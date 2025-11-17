Liveticker
Nachholspiel endet im Chaos Tumulte in Gehrden: Elfmeter, Platzsturm und zwei Rote Karten in der Nachspielzeit
Das Kreisoberliga-Spiel zwischen dem VfL Gehrden und der SG Güsen/Parey eskaliert in der Nachspielzeit: Ein Last-Minute-Elfmeter, Rudelbildung, ein offenbar betrunkener Feuerwehrmann auf dem Platz und zwei Platzverweise. Eine Partie, die plötzlich völlig außer Kontrolle gerät.
Aktualisiert: 17.11.2025, 11:46
Gehrden - Statt Fußball gab es Drama, Chaos und Emotionen pur. Was tatsächlich geschah und welche Stimmen es dazu gibt.