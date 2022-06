Altmark Volleys jetzt sogar Tabellenführer

Der Wahnsinns-Lauf der Landesoberliga-Volleyballer des SSV 80 Gardelegen – kurz Altmark Volleys – geht in die nächste Runde.

SSV-Spielertrainer Lucien Braune (links) hier beim Block und seine Altmark Volleys erspielten sich am Sonntag den fünften Sieg im fünften Spiel. Damit klettern die Gardelegener vorerst an die Tabellenspitze der Liga.

Gardelegen - Die Männer um Spielertrainer Lucien Braune fuhren in eigener Halle den fünften Sieg in Serie ein und übernahmen damit vorerst die Tabellenführung. Diesmal versuchte die Reserve der WSG Reform Magdeburg aus der Gardelegener „Willi-Friedrichs-Halle“ irgendetwas mitzunehmen, doch am Ende hatten die gastgebenden Volleys mit 3:1 (25:22, 25:19, 18:25, 25:20) die Nase vorn und strichen damit die Saisonpunkte 18, 19 und 20 ein.