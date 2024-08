Dannefeld. - Kegeln hat in Dannefeld eine große Tradition. Immerhin sind zwei Erwachsenen-Mannschaften im Wettkampfbetrieb unterwegs. Und auch die Kinder und Jugendlichen der Sektion Kegeln nehmen an Kreis- und Landesmeisterschaften und auch an Deutschen Meisterschaften erfolgreich teil. Das erfüllt nicht nur Toni Hönemann als Vorsitzenden der Sportgemeinschaft (SG) Dannefeld mit Stolz.

Das Kegeln ist traditionell auch krönender Abschluss des jährlichen Sportsommers in Dannefeld. Und dieser Kegeltag findet am kommenden Sonnabend, 17. August, auf der örtlichen Kegelbahnanlage statt. Um 12 Uhr starten die Kinder und Jugendlichen, ab 15 Uhr zielen dann die Erwachsenen – in der Wertung getrennt zwischen Damen und Herren – auf die Kegel. Für das leibliche Wohl der Wettkämpfer und Zuschauer wird ausreichend gesorgt sein. Toni Hönemann geht auch für den diesjährigen Kegeltag von einer guten Resonanz aus. „In den letzten Jahren waren immer um die 50 Teilnehmer am Start“, so Hönemann.

Begonnen hatte der Sportsommer mit einer Radtour. Dabei wurden immerhin 20 Kilometer absolviert. Zum Abschluss wurde am Dorfteich gefeiert. Die Kinder konnten Modellschiffe ins Wasser lassen. Der Dannefelder Angelverein bot Probeangeln an. Das Biosphärenreservat war mit einem Stand vertreten. Dort konnten die jüngsten Besucher unter Anleitung Vogelkästen bauen.

Es folgte ein Volleyballturnier, seit 2001 Bestandteil der Sportwoche, seit 2017 Bestandteil des Sportsommers. Acht Mannschaften waren dabei. Zu den Angeboten gehörte zudem ein Lasergewehr-Schießen.

Der Sportsommer findet in diesem Jahr in seiner sechsten Auflage statt. Und den wird es auch im nächsten Jahr wieder geben.