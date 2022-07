Fußball-Lehrer auf der Schulbank

Viermal im Jahr trainieren Thomas Waldow und Klaus Hoppe Übungsleiter aus dem Harzkreis. Der letzte Lehrgang 2021 fand in Osterwieck statt.

Beim letzten Lehrgang dieses Jahres in Osterwieck standen die Fußballer des SV Eintracht als Anschauungsobjekte zur Verfügung. Thomas Waldow und Klaus Hoppe haben auch immer praktische Tipps für die Übungsleiter.

Osterwieck - Den vierten Lehrgang in diesem Jahr gab es vor kurzem in Osterwieck. Er richtete sich an Inhaber der C-Trainer-Lizenz.